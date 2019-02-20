Мир В НАТО отреагировали на слова Путина о готовности нацелить ракеты на США

2019-02-20 21:30 309

 

В НАТО назвали неприемлемыми заявления президента России Владимира Путина о готовности нацелить ракеты на США в случае угрозы.

«Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности», — заявил заместитель спикера НАТО Пирс Казале, передает Радио Свобода.

По словам представителя военного блока, НАТО выступает против гонки вооружений и развертывания ядерного оружия на территории Европы.

Напомним, что Владимир Путин, комментируя выход США из Договора о РСМД, заявил, что Россия нацелит оружие не только на страны, где США разместят ракеты средней и малой дальности, но и на сами США в случае угрозы.

2 февраля 2019 года США начали процесс выхода из ракетного договора вследствие его нарушения российской стороной. После решения Вашингтона Россия также приостановила свое участие в договоре.

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