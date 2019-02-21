Украина От задержек и отмен авиарейсов могут пострадать более 20 тысяч граждан Украины

2019-02-21 12:16 114

Прошлый год оказался катастрофическим для индустрии авиаперевозок и туризма: впервые более 10 млн авиапассажиров в мире пострадали от задержек и отмен рейсов, за которые полагается компенсация, предусмотренная европейским Регламентом ЕС №261.

Специалисты AirHelp, ведущей в мире компании по выплате компенсаций за отменённые и задержанные рейсы, считают, что в 2019 году хаос продолжится, и прогнозируют, что с теми или иными проблемами во время перелётов столкнутся более 2 млрд авиапассажиров.

«Неопределённая ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза, угроза очередных забастовок, нехватка пилотов и авиадиспетчеров и перегруженный график в большинстве крупнейших аэропортов Европы — путешественникам стоит приготовиться к тому, что в 2019 году реже задерживаться рейсы не будут. По нашим прогнозам, более 11 млн авиапассажиров во всём мире пострадают от задержек и отмен рейсов, за которые им будет полагаться компенсация, предусмотренная европейским Регламентом №261. Поэтому мы призываем всех путешественников узнать свои права и отстаивать их, требуя полагающуюся им по закону компенсацию», — говорит Хенрик Зиллмер, CEO AirHelp.

В прошлом году свыше 10,3 млн авиапассажиров вылетело из аэропортов Украины. В 2019 году, по прогнозам AirHelp, этот показатель вырастет до более чем 10,6 млн пассажиров.

Увеличение пассажиропотока может привести к ещё более значительному росту количества сорванных рейсов, поскольку ни авиакомпании, ни аэропорты, судя по всему, не предприняли достаточных мер для того, чтобы иметь возможность справляться с более высокой загрузкой.

Чтобы улучшить качество обслуживания путешественников, меры нужно будет принимать многим аэропортам. Во избежание перегруженности воздушного пространства аэровокзалы могут добавить новые и расширить существующие взлётно-посадочные полосы, а также лучше следить за соблюдением графика перелётов. Аэропорты поменьше также могут добавить новые терминалы, которые бы использовались исключительно для обслуживания международных рейсов, с целью ускорения прохождения таможенного и паспортного контроля. Авиакомпании, в свою очередь, могут сосредоточиться на работе с кадрами: нанимать больше пилотов, чтобы преодолеть их нехватку, от которой страдает вся индустрия, и улучшать рабочие условия бортпроводников во избежание новых забастовок. По прогнозам Boeing, в ближайшие 20 лет мировой гражданской авиации потребуются ещё 637 000 пилотов.

«Очевидно, что авиакомпаниям необходимо произвести изменения, чтобы адаптироваться к растущему спросу на перелёты. Количество авиапассажиров только продолжит расти, поэтому весьма печально, что по вине перевозчиков с перебоями в авиасообщении будет сталкиваться всё больше путешественников. Пришло время что-то сделать с этими непрекращающимися задержками и отменами рейсов. До тех пор, пока никаких мер принято не будет, думаю, можно с уверенностью говорить о том, что продолжительные задержки и отмены перелётов будут оставаться важной проблемой, — говорит Хенрик Зиллмер, CEO AirHelp. — И поскольку эта проблема всё ещё не решена, авиапассажирам стоит ознакомиться со своими правами и в том случае, если во время перелёта неприятный инцидент всё-таки случается, следить за тем, чтобы их права соблюдались и чтобы с ними обращались должным образом».

По прогнозам AirHelp, в 2019 году от тех или иных проблем с авиаперелётами (начиная от 15-минутных задержек и заканчивая более чем 3-часовыми задержками и отменами, за которые по законам ЕС уже полагается финансовая компенсация) на территории Украины пострадают более 1,36 млн пассажиров. От проблем, за которые полагается компенсация, предусмотренная Регламентом ЕС№261, пострадают, по прогнозам, свыше 23 400 человек. Всего будет сорвано и будет сорвано более 11 000 рейсов, то есть более 30 авиаперелётов в день.

Самым напряженным периодом для украинских аэропортов, согласно выводам специалистов AirHelp, проанализировавших статистику за последние несколько лет, станет середина сентября. Самыми популярными направлениями для украинских авиапутешественников в 2019 году станут, по прогнозам, Москва, Стамбул, Киев и Минск.

Отмены и задержки рейсов: на что имеют право авиапассажиры

При задержке или отмене рейса и при отказе в перевозке пассажиру может при определённых обстоятельствах полагаться финансовая компенсация в размере до 600 евро на человека. Чтобы пассажир мог претендовать на компенсацию, либо аэропорт вылета должен находиться на территории ЕС, либо перевозчик должен базироваться в ЕС и выполнять рейс с пунктом прилёта на территории ЕС. Помимо этого, задержка рейса должна произойти по вине авиакомпании. Правом на финансовую компенсацию можно воспользоваться в течение трёх лет со дня, когда был задержан рейс.

Если рейс был сорван в результате исключительных обстоятельств — неблагоприятных метеорологических условий или необходимости оказания неотложной медицинской помощи, — авиакомпания освобождается от обязательства выплачивать компенсацию пассажирам.

C помощью защищённого приложения AirHelp пострадавшие пассажиры могут ещё в аэропорту узнать, полагается ли им компенсация за только что сорванный рейс. Приложение проверит, соответствует ли ваш случай критериям выплаты, и за считанные секунды зарегистрирует заявку. Бесплатное приложение AirHelp можно скачать в Google Play Store и Apple App Store.