Мир В Японии зафиксирован рекорд по иностранным туристам - 2,7 млн за месяц

2019-02-21 15:46 135

В Японии зафиксирован рекорд по иностранным туристам, по данным статистики Japan Tourism Agency.

Общая численность иностранных туристов, посетивших Японию в январе текущего года, составила 2 миллиона 689,4 тысяч человек. Это больше на 7,5%, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Наибольшее число иностранных туристов по-прежнему фиксируется из Южной Кореи – 779,4 тысяч человек. Хотя за год этот показатель снизился на 3%.

Туристы из материкового Китая увеличили численность до 754,4 тысяч. Заодно продемонстрировав наибольшую динамику роста – на 19,3%. Особенно, на фоне того, что японские власти с наступившего года упростили порядок выдачи виз китайским туристам. Учитывая известную китайскую специфику туризма: китайцы часто предпочитают путешествовать самостоятельно, редко обращаясь к услугам туристических агентств.

Примерно на четверть в общей совокупности подскочила численность тех китайских туристов, которые традиционно отправляются в путешествия, пользуясь праздничным периодом во время Лунного Нового года.

Тайваньцы на третьем месте – 387,5 тысяч туристов. При росте на 10,5%. Численность туристов из Гонконга наоборот, сократилась на 3,9% до 154,3 тысяч. Численность вьетнамских туристов, посетивших Японию, на общем фоне незначительно – 35,4 тысяч. Зато вьетнамцы показали за месяц значительную позитивную динамику – на 27,8%.

Ну и собственный месячный рекорд по посещениям Японии установили туристы из Австралии – 81,1 тысяч человек. При росте на 16%.

Напомним, с 1 января 2019 года японские власти ввели налог для туристов. Каждый иностранный турист при въезде в Японию должен заплатить «символическую» 1 тысячу иен ($9,22). По результатам 2018 года, общая численность иностранных туристов в Японии составила 30 миллионов человек.

К 2020 году этот показатель планируется поднять до 40 миллионов туристов.

Игорь ШЕВЫРЕВ

