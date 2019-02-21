Украина Львовским пенсионерам пообещали по 5 тыс грн, если те доживут до 100 лет

2019-02-21 12:00 129

Таку одноразову допомогу у Львові матиме кожний пенсіонер, якому виповниться 100 років і більше років, згідно нещодавнього від грудня 2018 року розпорядження місцевої влади.

Управління соціального захисту особливо пильнує 100 - літніх ювілярів. У цьому році їх має бути 31 пенсіонер. Для них у бюджеті передбачили 155 тисяч гривень.

Столітнім особам до дня народження окрім матеріальної допомоги вручають ще й пам’ятну монетку і вітального листа.

У лютому вже троє львів’янок поважного віку відзначили свої уродини. 18 лютого своє сторіччя відсвяткувала Гінда Ганна. А 15 лютого двом львів»янкам Лідії Ященко і Євгенії Красько виповнилось по 101 року і всі вони одержали по 5 тисяч гривень кожна.

Лариса Марчук

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