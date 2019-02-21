Украина В Кабмине рассказали, когда украинцы получат первые субсидии деньгами

2019-02-21 16:30 249

С 12 марта граждане непенсионного возраста, которым назначили субсидию, смогут получить ее в наличной форме через платежную систему «Быстрая копейка» в отделении Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Граждане непенсионного возраста с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через платежную систему «Быстрая копейка». Для этого необходимо обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом. Также всем субсидиантам пришлют по адресу проживания персональное сообщение с разъяснением о размере субсидии, за что начислена субсидия и как ее получить «живыми» средствами «, — говорится в сообщении.

Пенсионеры получат сумму начисленной субсидии в день получения пенсии (это с 4 по 25 марта) на существующие пенсионные карты или наличными через почтовые отделения или курьером Укрпочты домой.