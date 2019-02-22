Украина фото Под Одессой пьяный парень угнал маршрутку, но на первом же повороте перевернулся

2019-02-22 11:42 105

В Савране Одесской области пьяный мужчина проиграл все деньги в развлекательном заведении, после чего проник на территорию автопарка, завел первый попавшийся микроавтобус и поехал в направлении Кировоградской области.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, под действием алкоголя далеко уехать не получилось, на первом же крутом повороте в 1,5 км от места угона он не справился с управлением, врезался в столб, перевернулся и был замечен патрульными.

Полицейские увидели злоумышленника в тот момент, когда тот вылез из разбитой маршрутки и начал убегать. Его догнали и доставили в Савранское отделение полиции.

Выяснилось, что мужчина - 20-летний житель Кировоградской области, который сейчас отбывает условный срок наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное парню грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.