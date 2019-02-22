Украина На учениях под Киевом двое солдат-срочников подорвались на гранате

2019-02-22 14:16 231

На полигоне в Киевской области двое солдат срочной службы подорвались на гранате.

"Во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Пострадавших отвезли в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.