Украина На учениях под Киевом двое солдат-срочников подорвались на гранате

2019-02-22 14:16 231

На полигоне в Киевской области двое солдат срочной службы подорвались на гранате. 

"Во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Пострадавших отвезли в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Российские военные применяют против украинских солдат неизвестное лазерное оружие - Минобороны

2019-02-19 17:30 1212

В электричке под Киевом охранник расстрелял из нагана троих пьяных хулиганов

2019-02-14 09:40 747

Сайт с петициями к киевской власти «лег» после регистрации петиции в отношении недвижимости Бродского

2019-02-02 10:34 1482

фото В Днепре расстреляли из гранатомета элитный внедорожник криминального авторитета

2019-01-30 11:43 1944

Еще новости в разделе "Украина"

Африканская чума на Донбассе - в районе Ясиноватой найден очаг

2019-02-22 16:28 147

На учениях под Киевом двое солдат-срочников подорвались на гранате

2019-02-22 14:16 231

Льготная растаможка евроблях завершена - что делать не успевшим, новые риски, штрафы, акцизы и условия

2019-02-22 13:15 360

фото Нацбанк сегодня ввел в оборот новые купюры в 500 грн с подписью Смолия

2019-02-22 12:43 336
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Африканская чума на Донбассе - в районе Ясиноватой найден очаг 2019-02-22 16:28 147
На учениях под Киевом двое солдат-срочников подорвались на гранате 2019-02-22 14:16 231
Льготная растаможка евроблях завершена - что делать не успевшим, новые риски, штрафы, акцизы и условия 2019-02-22 13:15 360
фото Нацбанк сегодня ввел в оборот новые купюры в 500 грн с подписью Смолия 2019-02-22 12:43 336

Лента

17:34 Ничего не нашли, задержали двух неизвестных - как полиция проверила штаб БПП
16:28 Африканская чума на Донбассе - в районе Ясиноватой найден очаг
15:46 В США выяснили, какие хакеры работают в восемь раз быстрее всех остальных
15:14 Макрон бьет тревогу, антисемитизм в ЕС возрождается невиданными темпами
14:45 МВФ дал Эквадору 4,2 млрд долларов кредита не требуя повышения тарифов и цен
14:16 На учениях под Киевом двое солдат-срочников подорвались на гранате
фото 13:44 Обнародованы фото и все данные третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
13:15 Льготная растаможка евроблях завершена - что делать не успевшим, новые риски, штрафы, акцизы и условия
фото 12:43 Нацбанк сегодня ввел в оборот новые купюры в 500 грн с подписью Смолия
видео 12:14 Транспортник Ан-132 показал в Индии невероятные фигуры высшего пилотажа