Африканская чума на Донбассе - в районе Ясиноватой найден очаг

В Донецкой области специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
Как сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, что вблизи села Новобахмутовка Ясиноватского района было обнаружено четыре туши диких кабанов. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - сообщают в ведомстве.
Напомним, ранее вв одном из районов Харькова на стихийной свалке были обнаружены останки свиней, зараженных вирусом африканской чумы.