Украина Африканская чума на Донбассе - в районе Ясиноватой найден очаг

2019-02-22 16:28 138

В Донецкой области специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, что вблизи села Новобахмутовка Ясиноватского района было обнаружено четыре туши диких кабанов. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - сообщают в ведомстве.

Напомним, ранее вв одном из районов Харькова на стихийной свалке были обнаружены останки свиней, зараженных вирусом африканской чумы.

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