Украина В Карпатах погибли туристы от обморожения

2019-02-23 13:00 216

На карпатской вершине Поп Иван 22 февраля погибли два туриста. Люди умерли от обморожения.

В горах Карпат в результате обморожения погибли два туриста, сообщает пресс-служба ГосЧС в пятницу, 22 февраля.



Отмечается, что в пятницу вечером на спасательный пост вблизи горы Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек. Трое из них были доставлены на пост на носилках с признаками обморожения. Двое из них погибли.



В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается снег, усиление ветра до 15-20 м/с, налипание мокрого снега. Температура воздуха опустилась до 14 градусов мороза.



Этой зимой в Карпатах уже погибло несколько туристов, еще более десяти потерялись, но их спасли.



Спасатели просят перед восхождением обязательно регистрироваться и воздержаться от походов, когда надвигаются метели.