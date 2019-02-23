Мир Российский истребитель пошёл на опасное сближение со шведским самолетом над Балтикой

2019-02-23 15:00 162

Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели российский истребитель SU 27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки над Балтийским морем. Об сообщают вооруженные силы королевства.

“Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м”, — сказано в сообщении вооруженных сил.

Так же вооруженные силы сообщили, что передали информацию об инциденте правительству Швеции, назвав его “заслуживающим внимания”.

В свою очередь министр обороны страны Петер Хультквист, комментируя инцидент Шведскому радио, назвал такое поведение российских ВВС неприемлемым.

“Вооруженные силы оценивают эти действия как выходящие за рамки нормы”, — сказал министр. Он так же отметил, что это уже не первый случай опасного сближения с российскими истребителями — подобные были как в 2017, так и в 2018 годах.