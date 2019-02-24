Украина Украинцам посчастливится отдыхать в апреле пять дней подряд

2019-02-24 11:00 435

 

Кабинет министров Украины предлагает перенести рабочий день с 30 апреля на 11 мая. Такая рекомендация даст возможность украинцам отдыхать пять дней подряд.

При этом Международный женский день, 8 марта, приходится на пятницу. Это означает, что украинцы будут иметь три выходных подряд во второй уикенд весны.

Кроме того, согласно распоряжению правительства №7 от 10 января, в связи с празднованием Дня труда и Пасхи появится возможность отдохнуть пять дней подряд: с 27 апреля по 1 мая.

В частности, так как Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. А вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая.

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