Мир Ученые выяснили влияние алкоголя на ДНК человека

2019-02-24 13:30 312

 

Алкоголь способен вносить изменения в ДНК человека. Об этом сообщает ВВС.

Ученые Ратгерского университета в США изучили ДНК часто пьющих людей. Выяснилось, что у них повреждены гены, которые отвечают за работу биологических часов и реакцию на стресс. Люди с измененными алкоголем генами чаще пьют спиртное, чтобы снять стресс.

Получается замкнутый круг: увеличение количества выпитого повреждает ДНК, что способствует усилению тяги к спиртному в стрессовых ситуациях. На основе этого исследования ученые надеются создать тест, который позволит определить риск развития алкоголизма у конкретного человека.

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