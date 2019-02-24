Мир Ученые выяснили влияние алкоголя на ДНК человека

2019-02-24 13:30 312

Алкоголь способен вносить изменения в ДНК человека. Об этом сообщает ВВС.

Ученые Ратгерского университета в США изучили ДНК часто пьющих людей. Выяснилось, что у них повреждены гены, которые отвечают за работу биологических часов и реакцию на стресс. Люди с измененными алкоголем генами чаще пьют спиртное, чтобы снять стресс.

Получается замкнутый круг: увеличение количества выпитого повреждает ДНК, что способствует усилению тяги к спиртному в стрессовых ситуациях. На основе этого исследования ученые надеются создать тест, который позволит определить риск развития алкоголизма у конкретного человека.