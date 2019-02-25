Украина Субсидии придется вернуть: власти приготовили ''сюрприз'' для украинцев

2019-02-25 17:30 624



В Украине власти готовят новый законопроект, который предусматривает жесткий контроль за доходами украинцев, которые получают субсидии или любую другую помощь от государства.

Как сказано в материале "Сегодня", согласно документу, сумму субсидий планируют урезать, самих получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть.

Отмечается, что в Раду уже подан законопроект, устанавливающий новый порядок доступа к информации о реальных доходах тех, кто получает помощь из бюджета. Если окажется, что человек скрыл свои доходы и получал госпомощь незаконно, ее придется вернуть, в том числе через суд.

Согласно законопроекту, будет действовать новая система, по которой инспекторы проверят, действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги из государственного и местных бюджетов, а также из фондов госсоцстрахования. Допконтролю подлежат все виды выплат: пенсии, субсидии, стипендии (государственные), другие виды денежной помощи и льгот: например, матерям-одиночкам, участникам боев и т. д.

"Главных причин для жестких мер — две: действующие законы нечетко формулируют права и обязанности как проверяющих, так и и проверяемых, а также то, что, по данным выборочных проверок получателей субсидий инспекторами Минсоцполитики в 2018 году, обнаружено 68 тыс. чел., которым выплачивалось несколько субсидий по разным адресам. Если создадут Единый реестр получателей госпомощи в масштабах всей страны (в Кабмине надеются успеть до конца года), двойные выплаты будут исключены", - сказано в статье.

По данным Минфина, в 2018 году благодаря текущей верификации соцвыплат удалось предупредить неэффективное использование 5,9 млрд грн (около 10% выделенных на субсидии госсредств), а 46,5 млн грн вернуть в бюджет. В Минфине утверждают, что незаконных выплат может быть до 30% — в 2019 году это почти 20 млрд грн.

Предусмотрено три вида верификации: превентивная, которая проводится, когда человек обращается за госпомощью, текущая — в период получения выплат, и ретроспективная — за три последних года получения выплат.

При этом Кабмин предлагает внести в Единый реестр дополнительные данные: в единой базе зафиксируют фактическое место жительства, уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны, что позволит контролировать заробитчан, и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность), а также постоянно обновляемую информацию о банковских счетах получателя госпомощи, операциях и остатках на счетах.