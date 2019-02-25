Политика Maruv заявила о "кабальных" условиях от НТКУ

2019-02-25 20:00 192

 

Певица прокомментировала ситуацию с Евровидением 2019. Maruv заявила, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным.

Певица Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019, прокомментировала ситуацию с отказом ей в участии в песенном конкурсе и заявила, что условия их контракта "кабальные". Об этом говорится на странице Maruv в соцсетях

По ее словам, сегодня встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, они так и не пришли к соглашению двух сторон.

"За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение – 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну – Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными", – сообщила певица.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора Евровидение-2019. На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.

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