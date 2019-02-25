Украина Обещанные пенсионерам накануне выборов 2,5 тысячи гривен получат далеко не все

2019-02-25 20:30 228

 

Дополнительные выплаты в марте и апреле получат только 1,9 млн. украинских пенсионеров, хотя всего индексации подлежат 10,2 миллиона пенсий. Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, компенсация будет только тем пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, однако ранее получали зарплату меньше прожиточного минимума.

"Это компенсация за потерянную пенсию в 2015-2016 годах. Эти люди имели полный страховой стаж, они не виноваты в том, что у них была низкая заработная плата в то время. И поэтому социально справедливо будет именно этим людям выплатить компенсацию в первую очередь", - цитирует Цензор слова министра. По его словам, пенсии нужно проиндексировать на 17%.

"Всего подлежат индексации 10 млн 200 тыс. пенсий. Когда их проиндексируют - выяснится, что примерно у 2,5 млн после индексации не будет равняться нечему - почти нулю. Почему? Потому что у них расчетная базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Им сегодня доплачивают до прожиточного минимума. А среди этих пенсионеров есть те, которые имеют полный страховой стаж: женщины - 30 лет, мужчины - 35 лет, а к 2011 году - 20 и 25", - рассказал Рева.

Как отметил министр, зарплата ниже прожиточного минимума была у многих, но полный стаж имеют только 1,9 млн. пенсионеров.

"За эти два года индекс потребительских цен вырос на 61%. Если вы возьмете их сегодняшнюю пенсию 1496 грн и умножите на 1,61%, то получите цифру 2410 грн. И этих 2410 грн им предлагается выплатить в марте и апреле двумя траншами", - отметил Рева.

Он рассказал, что в бюджет Пенсионного фонда поступило 8,4 млрд грн. от растаможки автомобилей на еврономерах. Именно из этих поступлений на компенсации пенсионерам используют 4,4 млрд грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кучма опасается, что участники выборов сделают новый Майдан

2019-02-21 19:30 819

Львовским пенсионерам пообещали по 5 тыс грн, если те доживут до 100 лет

2019-02-21 12:00 741

Киевляне получат январские платежки за отопление уже по новым тарифам

2019-02-15 09:14 735

Стало известно, когда пройдет вручение премии "Оскар 2019"

2019-02-11 20:00 1224

Еще новости в разделе "Украина"

Обещанные пенсионерам накануне выборов 2,5 тысячи гривен получат далеко не все

2019-02-25 20:30 228

Субсидии придется вернуть: власти приготовили ''сюрприз'' для украинцев

2019-02-25 17:30 468

Госстат: Более 40% украинцев живут на "минималку"

2019-02-25 16:30 282

Рева пообещал украинцам с 12 марта начать выдачу субсидий наличными

2019-02-25 13:42 375
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Обещанные пенсионерам накануне выборов 2,5 тысячи гривен получат далеко не все 2019-02-25 20:30 228
Субсидии придется вернуть: власти приготовили ''сюрприз'' для украинцев 2019-02-25 17:30 468
Госстат: Более 40% украинцев живут на "минималку" 2019-02-25 16:30 282
Рева пообещал украинцам с 12 марта начать выдачу субсидий наличными 2019-02-25 13:42 375

Лента

22:00 Стоматологи назвали распространенные ошибки при чистке зубов
21:30 В России заявили, что пленных украинских моряков осмотрели доктора
21:00 Динамо разгромило Зарю, забив пять безответных голов
20:30 Обещанные пенсионерам накануне выборов 2,5 тысячи гривен получат далеко не все
20:00 Maruv заявила о "кабальных" условиях от НТКУ
19:30 Maruv не пустили на Евровидение: принято неожиданное решение
19:24 Политолог: Бойко ушел из Оппоблока, а в Оппозиционную платформу его не взяли
19:00 Ученые нашли связь между весом и продолжительностью жизни
18:30 Матиос: Экс-начальника Генштаба подозревают в госизмене
18:00 В Раде отреагировали на скандал с Евровидением