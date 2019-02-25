Украина Обещанные пенсионерам накануне выборов 2,5 тысячи гривен получат далеко не все

2019-02-25 20:30 228

Дополнительные выплаты в марте и апреле получат только 1,9 млн. украинских пенсионеров, хотя всего индексации подлежат 10,2 миллиона пенсий. Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, компенсация будет только тем пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, однако ранее получали зарплату меньше прожиточного минимума.

"Это компенсация за потерянную пенсию в 2015-2016 годах. Эти люди имели полный страховой стаж, они не виноваты в том, что у них была низкая заработная плата в то время. И поэтому социально справедливо будет именно этим людям выплатить компенсацию в первую очередь", - цитирует Цензор слова министра. По его словам, пенсии нужно проиндексировать на 17%.

"Всего подлежат индексации 10 млн 200 тыс. пенсий. Когда их проиндексируют - выяснится, что примерно у 2,5 млн после индексации не будет равняться нечему - почти нулю. Почему? Потому что у них расчетная базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Им сегодня доплачивают до прожиточного минимума. А среди этих пенсионеров есть те, которые имеют полный страховой стаж: женщины - 30 лет, мужчины - 35 лет, а к 2011 году - 20 и 25", - рассказал Рева.

Как отметил министр, зарплата ниже прожиточного минимума была у многих, но полный стаж имеют только 1,9 млн. пенсионеров.

"За эти два года индекс потребительских цен вырос на 61%. Если вы возьмете их сегодняшнюю пенсию 1496 грн и умножите на 1,61%, то получите цифру 2410 грн. И этих 2410 грн им предлагается выплатить в марте и апреле двумя траншами", - отметил Рева.

Он рассказал, что в бюджет Пенсионного фонда поступило 8,4 млрд грн. от растаможки автомобилей на еврономерах. Именно из этих поступлений на компенсации пенсионерам используют 4,4 млрд грн.