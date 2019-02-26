Украина Скандал с Maruv получил продолжение - к чему привела политизация отбора

2019-02-26 12:16 174

Представителя Украины на Евровидении после отказа Maruv будут выбирать среди всех финалистов национального отбора.

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом о политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, мы хотим продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", - заявила член правления НОТУ Александра Кольцова в комментарии Громадському.

Кольцова также ответила на вопрос, отличается ли договор, который предлагали Maruv, от договора, который предлагали победителям нацотбора в прошлые годы. По ее словам, новым был только пункт о запрете выступать в РФ.

"То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса", - сказала она.

Представительница НОТУ подтвердила, что Maruv была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, потому что артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

"В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и наружу", - рассказала Кольцова.

Другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого вчера отказалась Maruv.