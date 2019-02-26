Украина Реконструкція привокзальної площі Львова коштуватиме 185 млн грн

2019-02-26 14:57 282

У Львові з 1 березня розпочинають реконструкцію площі Головного залізничного вокзалу. Відтак, для руху приватного транспорту буде закрита частина входу у вокзал, а саме довкола фонтану. Автомобілі будуть доїжджати лише до кінця бульвару і за 50 метрів перед входом у вокзал розвертатися.

Реконструкція площі Двірцевої розрахована на два роки і коштуватиме 185 млн. грн. Впродовж місяця березня громадський транспорт, а саме трамваї, автобуси і маршрутки курсуватимуть без змін. Але вже у квітні, коли розпочнеться другий етап реконструкції площі, картина поміняється. Однак адміністрація заздалегідь буде повідомляти про ті постійні зміни, які відбуватимуться на території перед Головним залізничним вокзалом.

Проектом реконструкції площі передбачено чимало зручностей для користування громадським транспортом, з»явиться навіть підземний паркінг, буде оновлений старий фонтан. Та львів’ян не дуже тішить перспектива реконструкції площі Двірцевої, яка розтягнеться на два довгі роки. Адже вокзал, це пульс міста, і розриті дороги внесуть хаос.

Відомий факт, що коли у березні 1904 році здавали в експлуатацію залізничний вокзал, то його побудували за 1,5 роки. А зараз, у ХХ1 столітті при наявності модерної техніки і технологій лише ґрунтові, комунікаційні роботи розтягнуть по всій території привокзальної площі на два роки. Чи мають усі так довго потерпати від незручностей? 115 років тому, за значно коротший термін, була зведена унікальна архітектурна споруда, ­,, начинена усіма здобутками технічного прогресу: електрична вентиляція, парове опалення, 70 електричних годинників. Навіть трамвайні колії проклали до самої споруди вокзалу і трамвай зупинявся навпроти головного входу. Фантастично красивий і комфортний дебаркадер зі скла і металу, який захищав пасажирів від розмаїтих опадів, викликав захоплення європейців. Тоді дебаркадер пофарбували люмінесцентною фарбою і він світився вночі та ввечері. За свою історію Головний залізничний вокзал у Львові був зруйнований шість разів, але найбільше він постраждав у Першу і Другу світові війни.

Та у всі часи для всіх властей Головний Двірець, як його і зараз називають львів»яни, був тими воротами, котрі завжди швидко і надійно відбудовували.

Є надія, що нинішній проект реконструкції площі Двірцевої, не рекламна фішка, а достойна робота професіоналів, котрі мають зважати на потреби пасажирів, і працювати у кілька змін, щоб не створювати дискомфорту і хаосу у Львові.

Лариса Марчук