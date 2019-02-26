Украина Фигурантам ДТП в Харькове дали по десять лет

2019-02-26 16:30 219

Киевский райсуд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП, которое случилось осенью 2017 года.

Киевский райсуд Харькова во вторник, 26 февраля, вынес приговор по делу о смертельном ДТП осенью 2017 года.

Суд приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы.

Смягчающими обстоятельствами для Зайцевой признали искреннее раскаяние и частичное возмещение ущерба пострадавшим. У Дронова смягчающих обстоятельств нет.

За час до вынесения приговора Зайцевой стало плохо, ее вывели из стекляного заграждения в зале суда. До оглашения решения суда она в зал так и не вернулась.

Приговор зачитал судья Виктор Попрас.

Напомним, 19 февраля в ходе дебатов по делу о смертельном ДТП управлявшая автомобилем Lexus Елена Зайцева признала свою вину. Геннадий Дронов попросил прощения у пострадавших во время своего последнего слова в суде.

Как сообщалось, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва - 20-летняя девушка.