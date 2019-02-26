Мир В Великобритании сделали важное заявление по отравлению Скрипалей

2019-02-26 18:30 84

Бывший полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили ядом "Новичок" в британском городе Солсбери, живы. Об этом заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"Я могу подтвердить, что они живы. И то, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им, - отметил дипломат. - Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, что не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор".

Вместе с тем Бристоу подчеркнул, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность. В противном случае им не будут навязывать встречу с российскими чиновниками.

"Наша обязанность - защитить их", - отметил посол.

Он также сообщил, что британская сторона не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

Кроме того Бристоу подчеркнул, что Лондон располагает значительно большей информацией по "делу Скрипалей", нежели публикуется в СМИ: "Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда".