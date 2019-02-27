Второй участник нацотбора отказался от контракта с НТКУ и выступления на Евровидении

Украина рискует в этом году вовсе не попасть на Евровидение. Уже второй участник отборочного конкурса - группа Freedom-jazz girls band заявила об отказе выступать на международном песенном конкурсе в Израиле.
По предваритеным данным причина такого решения в слишком суровых условиях контракта, предложенного НТКУ. Напомним, ранее подписать документ отказалась победительница национального отбора Maruv, что привело к фиктической дисквалификации и скандалу.
Freedom-jazz girls band, занявший второе место на Национальном отборе на Евровидение-2019, отказался выступать на Евровидении-2019.
"... мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас наш Cupidon летит дальше", - сообщает пресс-служба группы в Facebook.
При этом на странице указано, что группа на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.