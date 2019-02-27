Украина Запасы газа в Украине быстро уменьшаются - хранилища заполнены примерно на 30%

2019-03-01 12:14 282

По состоянию на данное время объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 9,865 млрд куб. м. - это порядка 31% от их общего объема.

Как свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза, за прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано более 51 млн кубометров газа.

При этом в данных указано, что в Украину за сутки поступило 26,129 млн кубов газа: из Словакии – 18,049 млн куб. м, из Венгрии – 2,976 млн куб. м, а из Польши – 5,104 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила 58,871 млн куб. м газа.

Напомним, Украина начала отопительный сезон с крупнейшими за пять лет запасами газа в хранилищах – около 17,2 млрд кубометров. По данным Нафтогаза, в прошлом году Украина впервые за пять лет увеличила потребление газа. По сравнению с 2017 годом было использовано на 1,3% газа больше.

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