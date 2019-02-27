Украина В Белой Церкви арестован вор, который почти 20 лет числился в розыске

2019-02-27 15:46 279

Как сообщает полиция Киевской области, правоохранители Белой Церкви задержали мужчину, который разыскивался почти 20 лет за совершение серии краж .

Так, в конце 1998 года правоохранители установили и доказали причастность трех жителей города Белая Церковь к совершению разбойного нападения и кражи.

На то время уголовное дело направили в суд в отношении двух правонарушителей, а последний участник преступления, который подозревался за совершение краж из магазинов и частных домов, сбежал из города во время судебного процесса. В дальнейшем 26-летнего мужчину объявили в розыск.

Во время проведения государственной операции "Розыск" белоцерковские оперативники выяснили возможное местонахождение беглеца и с целью проверки информации выехали в город Шостка Сумской области, где его задержали по месту жительства.

Во время допроса мужчина пояснил, что сбежал в чужой город почти 20 лет назад, чтобы скрыться и избежать ответственности. Следователи Белоцерковского отдела полиции объявили 45-летнему мужчине о подозрении.