Украина Коррупционный скандал в оборонке: отстранены два директора госпредприятий

2019-02-27 15:12 285

После резонансного скандала о коррупции в оборонном комплексе отстранены от должностей директор госпредприятия Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова Алексей Бабич и директор госпредприятия Изюмский приборостроительный завод Сергей Филоненко.

"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы Наші гроші, и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова Бабича А.А. и директора ГП Изюмский приборостроительный завод Филоненко С.В.", -  сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на гендиректора Укроборонпрома Павла Букина, который также является фигурантом расследования журналистов.

Согласно расследованию журналистов, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин.

В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

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