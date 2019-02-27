Украина Пиарщица Melovin рассказала, что год назад победителю отбора к Евровидению предлагали не такой кабальный контракт

2019-02-27 21:00 189

 

Пиар-менеджмент участника музыкального конкурса Евровидение-2018 от Украины Melovin Светлана Панкова рассказала, что НОТУ год назад предлагала подписать другой контракт по Евровидению, чем тот, который отказалась подписывать певица Maruv. Об этом Панкова написала на своей странице в Facebook.

По словам Панковой, договор с НОТУ еще год назад не обязывал исполнителя присутствовать на любых (!) мероприятиях, которые организовывает компания (нам просто предлагали поучаствовать, и мы вполне себе могли отказаться).

"Никакие штрафы у нас в договоре прописаны не были. Более того, ни на подготовительном этапе, ни в Португалии нам не указывали (!), каким делать номер, какие элементы в него нельзя добавлять, куда нам нельзя ходить и что надо говорить", - сообщили у Melovin.

Впрочем, она также отметила, что многие решения нужно было согласовывать с НОТУ. "Артисту обязательно надо явиться на репетицию и на пресс-конференцию, например. Нормально, когда от артиста и команды требуют соблюдать график. Нормально, что есть список обязательных юридических процедур непосредственно перед поездкой, которые надо пройти. Все эти правила действуют по отношению к представителю каждой страны, которая участвует в "Евровидении", - отметила она.

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