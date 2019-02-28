Мир Мадуро срочно прячет золото - из Венесуэлы тайно вывезли еще восемь тонн слитков

2019-03-01 11:13 183

Режим диктатора Мадуро спешно прячет свое золото за границей. Еще по меньшей мере восемь тонн золота были изъяты из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

По данным источников Reuters, золото вывезли на правительственном спецтранспорте. Операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом. Где сейчас находится золото, неизвестно.

"Они планируют незаконно продать (золото) за границу", - заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

Напомним, ранее стало известно, что Центраобанк Венесуэлы рассчитывает в ближайшее время продать около 15 тонн золота ОАЭ.