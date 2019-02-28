Украина Из-за критической нехватки топлива Укрзализныця ввела ограничения

2019-02-28 21:00 81

Укрзализныця ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами. Об этом свидетельствует копия телеграммы от 22 февраля за подписью члена правления УЗ Иренеуша Василевского, которая есть в распоряжении enkorr.

"В связи с временным прекращением централизованной поставки ДТ на региональные филиалы обязываю срочно принять меры по экономии затрат топлива", – следует из телеграммы. Региональным подразделениям поручено максимально сократить парк тепловозов, задействованных в маневровой работе и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированным участкам.

Также приостановлена выдача дизельного топлива для выполнения работ по модернизации, ремонта колеи и других работ, связанных с обслуживанием инфраструктуры, за исключением аварийных ситуаций. Также до возобновления поставок топлива остановлено выполнение всех работ по модернизации и ремонту инфраструктуры, требующих затрат дизельного топлива. В локомотивных и мотовагонных депо поручено слить дизельное топливо с тепловозов, отставленных в резерв.

В свою очередь региональные подразделения сообщают о критически низких запасах дизельного топлива. В частности, "Южная железная дорога" сообщила, что по состоянию на 22 февраля остаток ДТ оставался на один день работы. "Юго-Западная железная дорога" тогда же сообщила о 181 т запаса, также достаточного для одного дня, аналогичная ситуация и на "Одесской железной дороге". "Приднепровская железная дорога" сообщила о запасе в 310,3 т (три дня), "Львовская железная дорога" – о запасе на два дня работы.



Ранее сообщалось, что из-за отсутствия достаточного запаса дизельного топлива, прогнозированного графика отгрузки и объективного расчета ожидаемой стоимости топлива, "Укрзализныця" во второй половине 2018 года и в начале 2019 года сталкивается с проблемами со своевременной закупкой топлива.