Украина Епифаний четко назвал, что мешает признанию ПЦУ поместными церквями

2019-03-01 13:42 78

Епифаний в интервью BBC признался, почему еще ни одна поместная церковь, несмотря на предоставленный Вселенским патриархом томос, до сих пор не признала ПЦУ.

Напомним, ранее в интервью СМИ Епифаний заявил, что Элладская и Кипрская церковь могут признать ПЦУ уже в феврале, но уже весна, а этого не произошло.

"Это все вопрос времени. Я общался с иерархами различных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым", - сказал глава ПЦУ.

В то же время от заявил, что сейчас РФ прилагает очень много сил для того, чтобы помешать признанию ПЦУ поместными церквями.

"Они прорабатывают фактически каждого архиерея той или иной поместной православной церкви, убеждают в том, что УПЦ не имеет будущего, собирают различные исторические факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не приобщались к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. И мы сейчас видим бешеное противодействие на международном уровне относительно признания нашей автокефалии", - сказал иерарх.

Епифаний также напомнил, что в марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, и Украина услышит их ответ относительно ПЦУ.

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