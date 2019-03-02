Украина Порошенко повысил доплаты военным на передовой

2019-03-02 10:00 87

С 1 апреля минимальная доплата должна составлять 12 000 грн для каждого военнослужащего. Военным морякам, участвующим в боевых операциях, также обещают повысить выплаты.

Президент Украины Петр Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом он заявил в субботу, 2 марта, во время пребывания на опорном пункте украинских десантников на Донбассе, сообщает пресс-служба президента.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 000 грн. Минимальная доплата должна составлять 12 000 грн для каждого военнослужащего", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что на тысячу гривен должна быть повышена доплата на второй линии и ее уровень должен быть доведен до 5500 грн.

Порошенко также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают Азовское побережье.

"Во время выхода в море на боевые операции. Им нужно обеспечить такую ​​же доплату, как бойцам на первой линии", - сказал он.

Президент в ходе общения с военными подчеркнул, что государство делает все, чтобы модернизировать украинскую армию, начиная от защищенной связи до обеспечения современными дронами, другими средствами и вооружением и т.п.