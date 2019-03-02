Украина Украинцам могут повысить пенсионный возраст: что об этом известно

2019-03-02 12:00 339

 

Международные кредиторы могут поставить перед Украиной требование о повышении до 65 лет возраста выхода на пенсию.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам эксперта, это обусловлено ростом "дыры" в бюджете Пенсионного фонда, которую не удалось закрыть пенсионной реформой.

"Чтобы провести индексацию пенсий, предусмотренную законом 2017 года, в этом году мы увеличили дефицит Пенсионного фонда до 157 млрд грн. В прошлом году было 139 млрд грн. Говорили, что дефицит уменьшается, и это была одна из целей пенсионной реформы", – подчеркнул экономист.

"В декабре прошлого года, когда окончательно стало ясно, каким будет дефицит Пенсионного фонда, мы услышали от уполномоченных лиц Всемирного банка достаточно интересные заявления по поводу того, что Украине не миновать пересмотра пенсионной реформы и поднятия пенсионного возраста до 65 лет", – отметил Пендзин.

По прогнозу эксперта, требование кредиторов станет "головной болью" правительства, которое придет в октябре после парламентских выборов в Украине.

"Но то, что при таком росте дефицита Пенсионного фонда с кредиторами не миновать этого вопроса – это понятно", – заключил экономист.

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