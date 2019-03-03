Мир В ЕС заявили о неприкосновенности Гуайдо

2019-03-03 10:00 306

Члены Национального собрания Венесуэлы пользуются конституционным иммунитетом, напомнила Федерика Могерини.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила нынешние власти Венесуэлы, что какие-либо попытки ограничить свободу и угрозы безопасности председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе, сообщает Интерфакс в субботу, 2 марта.

"Европейский союз подчеркивает свою убежденность в том, что решение многостороннего кризиса, поразившего Венесуэлу, может быть только политическим, демократическим и мирным", – говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что "любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества".

Она напомнила, что "члены Нацсобрания пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере. Они должны иметь возможность осуществлять свои парламентские полномочия без угроз, в том числе в отношении членов их семей".

"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями в сотрудничестве с членами Международной контактной группы и своими региональными и международными партнерами", – отметила Могерини.

Напомним, Хуан Гуайдо сообщил о своем возвращении в Венесуэлу в понедельник, 4 марта. Также он заявил, что ему и членам его семьи угрожали, в том числе тюремным заключением.

Ранее Гуайдо посетил Бразилию, где встретился с президентом Жаиром Болсонару.

В свою очередь Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну. Ему пригрозили 30 годами тюрьмы за нарушение этого запрета.