Украина Пенсионная щедрость: в чем проблемы разовой выплаты в 2,4 тыс. грн

2019-03-03 11:30 411

В правительстве говорят, что аттракцион неслыханной щедрости никак не связан с президентскими выборами. Хотя именно по инициативе президента Петра Порошенко некоторым категориям пенсионерам и насчитают два транша по 1200 грн, пишет АиФ в Украине.

Кому положена разовая выплата?

По словам президента, все просто: кому в марте проиндексируют пенсию на незначительную сумму - 100-200 грн, тому в марте и апреле дадут по 1200 грн. Но в правительстве уточнили – речь идет не обо всех.

«Выплата будет осуществлена ​​тем, кто имеет большой страховой стаж более 35 л. мужчины/30 л. женщины (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года), но из-за низкой зарплаты не получат проиндексированной выплаты согласно Закону. Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 март и 1200 апрель). Дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на «еврономерах» – отчитался вице-премьер Павел Розенко.

Министр соцполитики Андрей Рева сказал, что тех, кому заплатят 2,4 тыс. грн – около 2 млн. человек. 10,2 млн пенсионеров после мартовской индексации получат в среднем 255 грн, ну а реальное повышение – не на позорные 100-200 грн, а больше - достанется 8 млн человек.

Сумма, на которую проиндексируют пенсию, для каждого будет своя. В этом индивидуальном подходе и проявились изъяны реформы и индексации. Стало понятно, что по новой формуле, которая отталкивается от средней зарплаты по стране, люди, которые хоть и заработали необходимый страховой стаж, но раньше получали небольшую зарплату, так и не выберутся из тисков пенсионной бедности.

Рассказывая о грядущем повышении, в правительстве говорили, что займутся поправками к формуле, чтобы устранить эту несправедливость. Но когда там дойдут руки – неизвестно. Вот и решили по совету президента враз заплатить 2400 грн.

Вопросы повышения и индексации

О разовой выплате стало известно во время заседания правительства. Речи президента и министра социальной политики были очень оптимистичными, но запутанными.

«Будут и те, кто получат 800-900-1000 грн (после индексации пенсии, - ред.), им компенсировать не требуется. А тем, кто получает 100 и 200 - они получат 2 410 гривен в течение марта и апреля как компенсация индексации 2015-2016 годов», - заявил президент.

Та самая «компенсация индексации», о которой говорит президент – прожиточный минимум, помноженный на инфляцию в 2015-2016 гг.

«В случае, если размер повышения будет меньше, чем 100 гривен, то будет применяться доплата. По-другому говоря, минимальная выплата, которую получит украинский пенсионер в марте, которому будет пересчитана пенсия, будет не меньше 100 гривен», - сказал Андрей Рева.

То есть заплатить хотят, но перед выступлением не договорились тем ли, кто получит 100 грн, или тем, кто получит 200 грн после индексации. Впрочем, эта несуразность в пенсионном вопросе - далеко не единственная.

В самой пенсионной формуле, которая на первый взгляд должна быть простой и понятной, указано, что пенсия по возрасту – это перемноженные показатели средней зарплаты в стране, коэффициента страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработка. Так ее трактовали после реформы все – от госчиновников до экспертов.

После индексации, показатель средний зарплаты умножается на коэффициент, в котором учитывать 50% повышения средней зарплаты и 50% инфляции. В Минсоцполитики на днях посчитали, что показатель средней зарплаты в формуле нужно проиндексировать на 17%. Предыдущий показатель был 3 764 грн, а теперь, стало быть, составит 4 403 грн.

Но в каких реалиях эта зарплата средняя – вопрос открытый. В Пенсионном фонде Украины среднюю зарплату по стране за 2018 г. обозначили на уровне 7 810 грн, за 2017 г. – 6 273 грн, за 2016 г. – 4 482 грн.

Также открыт вопрос о том, почему при индексации учитывается только половина от показателя инфляции и роста средней зарплаты. После решения о выплате пенсионерам 2 400 грн, нестыковок и сложностей насыпали еще больше.

Предвыборное счастье

Еще в первой половине февраля президент говорил, что способствовать индексации пенсий должны средства, которые поступают от растоможки евроблях. Рождается первая несуразность: индексация 1 марта 2019 года – первая автоматическая – была прописана в пенсионной реформе от 2017 года. То есть деньги на индексацию в госбюджете должны были заложить априори. Однако проводят ее за счет льготной растаможки авто на еврономерах.

Выплата 2 400 грн пенсионерам, как уточнили, тоже стала возможной благодаря все тем же поступлениям. 13 млрд грн, которые капнули за счет растаможки – не резиновые. Но на самом деле проблема уже не в этом, а в том, что и индексация, и разовая выплата происходят на фоне дефицитного бюджета ПФУ.

«Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что на эти выплаты (разовые, по 2,4 тыс. грн, - ред.) пойдет 4,4 миллиарда гривен от растаможки «евроблях». Видимо, Розенко не следит за выступлениями министра социальной политики Андрея Ревы, который 17 января 2019-го заявил, что чистый дефицит Пенсионного фонда составляет 29 миллиардов гривен, - пишет главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. - При этом бюджет Пенсионного фонда составлял до решения президента и премьера 398 миллиардов, а доходы всего 230 миллиардов. Разница покрывается различными видами дотаций. Деньги от «евроблях» не гасят дефицит, увеличен размер дотаций, дефицит возрастет».

Еще одна странность: поступления от растаможки не растворились в бюджете, прежде чем поступить на выплату пенсий. Такое ощущение, что несколько пачек денег из одной стопки переложили в другую.

«Власть открывает фискальный ящик Пандоры, когда по словам президента выплатит индексацию пенсий за счет растаможки «евроблях», - пишет финансовый эксперт Алексей Кущ. - Общий бюджетный котел не может формироваться по «сквозному» целевому принципу, когда доходы «персонально» идут на определенные виды расходов. Ведь в таком случае, государство теряет функцию верховного арбитра. И завтра, когда пенсионеры попросят пенсии, власть покажет на евробляхеров, а послезавтра на айтишников.»

Зато нетрудно понять, с чего вдруг президент ввязался в пенсионный вопрос. Хотя по Конституции он отвечает за оборону и внешнюю политику, да и его сторонники всегда говорили, что экономика – не президентская компетенция, так что низкие зарплаты, курс гривны, налоги и прочие проблемы – это не к нему.

Выплата разовая, но разбита на два транша – в марте и апреле, что совпадает с первым и ожидаемым вторым туром президентских выборов. Естественно встал вопрос популизма и подкупа избирателей.

Повышение и разовые выплаты перед выборами проводили и «попередники». Виктор Янукович поднял пенсии перед выборами в 2004 года. Юлия Тимошенко инициировала выдачу 1 тыс. грн вкладчикам Сбербанка СССР в 2009 году. В том же году произошло повышение соцстандартов Виктором Януковичем.

«Наши оппоненты говорят, что это будет подкуп, - парировал Петр Порошенко. - Да, в течение следующих пяти лет, в рамках нашей борьбы с бедностью мы будем подкупать пенсионеров, увеличивая им пенсию, работающих людей, увеличивая им зарплату, семьи и многодетных матерей, увеличивая им помощь».