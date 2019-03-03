Украина Приговор Дронову и Зайцевой не прожил и недели: есть требование помиловать

2019-03-03 12:00 303

Украинцы выступили с просьбой помиловать Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове на Сумской.

Соответствующая электронная петиция появилась на сайте официального Интернет-представительства президента Украины, передает Обозреватель.

"О помиловании Дронова Геннадия, обвиняемого в совершении ДТП, которое имело место в городе Харькове 18 октября 2017. Поскольку считаем, что он осужден несправедливо. Приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019", – сказано в тексте петиции.

Автором обращения, которое было зарегистрировано 28 февраля, указан Андрей Федоров. По состоянию на 2 марта, петицию подписали 553 человека. Для того, чтобы она была рассмотрена, необходимо собрать 25000 голосов, на что у инициаторов осталось 87 дней.

Петицию разместил в Facebook и защитник Дронова Сергей Перепелица. Однако его коллега – представитель потерпевших в ДТП Лариса Матвеева указала адвокату на явную ошибку. "При всем уважении, что это? В контексте Указа президента "О Положении о порядке осуществления помилования", – прокомментировала она.

Согласно документу, в котором определены лица, которые имеют право обращаться к президенту с просьбой о помиловании, процедура подачи петиций гражданами Украины не предусмотрена. "Думаю, честно будет прокомментировать с правовой точки зрения, что это "мягко говоря" так не работает", – добавила Матвеева.

Как ответил Перепелица, он не выступает инициатором и для него важна сама суть позиции людей, изложенная в петиции.