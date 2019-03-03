Украина Названы регионы Украины с самыми высокими зарплатами

2019-03-03 13:00 243

В январе самые высокие зарплаты в Украине получали работники в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает «Слово и Дело».

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве — 13 тыс. 721 грн. Далее идет Донецкая и Днепропетровская область — 10 тыс. 45 грн и 9 тыс. 654 грн соответственно.

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области — 6 тыс. 958 грн, Херсонской — 7 тыс. 139 грн и Черниговской области — 7 тыс. 184 грн.

По итогам января 2019 года размер средней заработной платы уменьшилась по сравнению с декабрем 2018 года на 12,8%, или на 1350 гривен – до 9 223 гривен в месяц.