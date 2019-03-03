Украина Миссия МВФ приедет проверять реформы в Украине

2019-03-03 13:30 207

 

В этом месяце в Киев прибудет техническая миссия Международного валютного фонда.

Такое заявление прозвучало от Йосты Люнгмана, официального представителя фонда в Украине.

По его словам, миссия будет находиться в столице с 5 по 13 марта, и инспекторы приедут с проверкой реформ, которые осуществляет Порошенко. «В период с 5 по 13 марта в Киеве будет находиться техническая команда специалистов МВФ. В ходе визита будут обсуждаться последние события в сфере экономики, а также прогресс в осуществлении реформ, которые были предусмотрены программой сотрудничества фонда и Украины», — сказано в заявлении украинского издания.

Других деталей визита в Киев представители МВФ не уточнили. Напомним, что ранее сообщалось, что в текущем году Киев должен получить от МВФ ещё два транша, каждый по 1,3 миллиарда долларов. Впрочем, учитывая сложную ситуацию в экономике, транши ничем не помогут, поскольку в текущем году Киеву предстоит выплатить по внешнему долгу почти 20 миллиардов долларов.

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