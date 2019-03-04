Украина Умер известный украинский актер, сыгравший в "Роксолане" и "Дне рождения буржуя"

2019-03-04 10:00 180

 

В воскресенье, 3 марта, умер известный украинский актер, Народный артист Украины Сергей Романюк. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка... Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с "Новым театром" и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость. Мало что в этом скромном, простом человеке выдавало звезду экранов, народного артиста. Соболезнования родным", - написал Марцинкив.

Известно, что среди наиболее известных фильмов Романюка - "Роксолана", "Черная рада", где он сыграл роль Ивана Шрама, "День рождения буржуя-2", "Мамай", "Возвращение Мухтара-2", "Иван Сила". Кроме того, он играл роль митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей".

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