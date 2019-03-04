Мир Гуайдо возвращается в Венесуэлу: его могут арестовать

2019-03-04 16:00 297

США обещают "сильный ответ" на любые попытки помешать временному президенту приехать в Венесуэлу

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на протесты в понедельник, 4 марта, а также сказал, что "возвращается в страну". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Увидимся завтра", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. О том, где именно пройдут протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы, Гуйадо пообещал сообщить в соцсетях.

На родине против Гуайдо проводится расследование в связи с тем, что 23 января он объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуйадо покидать страну, политик однако выехал в Колумбию, откуда пытался доставить гуманитарную помощь в свою страну, он также совершил поездки по странам Латинской Америки.

Теперь в случае возвращения в Венесуэлу ему грозит арест. "Попытка задержания "будет без сомнения одной из последних ошибок" венесуэльского правительства", - заявил Гуайдо в своем обращении.

"Любые угрозы или действия в отношении безопасного возвращения Гуйадо в Венесуэлу "будут встречены сильным и существенным ответом США и международного сообщества", - написал в своем Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 4 марта.

Большинство стран ЕС, включая Германию, а также Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств ранее признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.