Мир На Евровидение поедет призер украинского "Голоса"

2019-03-04 17:00 357

 

В национальном отборе на Евровидение в Грузии победил Ото Немсадзе. Об этом сообщила пресс-служба Евровидения. Певец представит Грузию с песней Sul tsin iare, название которой переводится с грузинского языка как "Вперед".

В этом году национальный отбор в Грузии проходил по формату шоу Idol. Участие в нем принимали 10 артистов, а окончательное решение принималось исключительно голосованием зрителей.

Напомним, Ото Немсадзе был участником "Голоса країни" в 2013 году. Когда он исполнил песню Нины Симон Feeling Good, к нему развернулись все четыре тренера. Тогда она выбрал команду Святослава Вакарчука, с которым занял итоговое второе место.


Как известно, вся тройка финалистов Национального отбора Украины отказалась ехать на Евровидение. После того, как MARUV не пришла к согласию с UA: Суспільне мовлення и не подписала контракт, фактически отказавшись от участия в международном конкурсе, принять в нем участие предложили Freedom jazz, а потом и группе KAZKA. Но и те, и другие по очереди отказались. Кроме того, не захотели ехать на конкурс и Brunettes Shoot Blondes. В результате было объявлено, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.

 

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