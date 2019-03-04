Украина Украинцев хотят штрафовать за выброс мусора в неположенных местах

2019-03-04 17:30 192

В Парламент внесли законопроект, который предусматривает введение штрафов за выброс мусора в неположенных местах. Авторами документа выступили народные депутаты Анна Гопко, Ирина Геращенко, Остап Еднак.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что существующий механизм наказания за выброс мусора в неположенных местах и штрафы на сегодняшний день мало эффективны.

Нардепы предлагают внести изменения в Кодекс и установить административную ответственность за выброс мусора мимо урн и мусорных баков. Нарушителей планируют штрафовать. Сумма штрафа составит от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 850 грн). За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена и составит от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн).