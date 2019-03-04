Мир Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29

2019-03-04 18:00 123

 

Самолет упал в лесу, пилот катапультировался

Сегодня, 4 марта, в Мазовецком воеводстве Польши произошла катастрофа истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Служба спасения Венгрувского повята.

Самолет упал в лесу в местности Сточек в центральной части страны.

На место катастрофы направили 10 пожарных расчетов, а также полицейских. Пилота в удовлетворительном состоянии нашли спасатели и отправили в военный госпиталь.

Как сообщил представитель Главного командования вооруженных сил Польши подполковник Марек Павляк, машина стоит на балансе 23-й авиационной базы в Минске-Мазовецком. За штурвалом машины чешского производства (1989 год) был опытный пилот - на его счету 1200 часов в воздухе. Обстоятельства происшествия будет расследовать спецкомиссия.

Очевидец Юстина Григлас засняла на видео, как катапультировался пилот. По ее словам, слышно было рев мотора, а потом видно, как истребитель "осторожно начал снижаться, как будто он хотел оттдалить место крушения и внезапно начал падать".

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