Мир На «Евровидение-2019» поедут более скандальные артисты, чем MARUV

2019-03-04 19:00 165

 

После того, как Украина отказалась от участия в Евровидении, и сторонники непорочности и чистоты вздохнули с облегчением, они получили еще более сильный удар под дых. В начале они возмущались тем, что шоу нашей участницы MARUV напоминает пропаганду БДСМ и однополой женской любви. Теперь у них есть куда больший повод для недовольства – от Исландии в этом конкурсе примет участие группа Hatari.

Впечатление от их номера такое, будто MARUV и Rammstein решили объединить свои усилия. Один из их солистов рычит почти также, как и Тилль Линдеманн, а его музыканты также “рвут” струны. А потом с ангельским женским голоском и в костюме БДСМ-жрицы появляется MARUV.

Правда, в случае с Hatari это мужчина поющий высоким голосом. На сцене у них все выглядит гораздо жестче, чем у нашей певицы, как будто зритель на время попадает в ад. Так что на их фоне выступление Анны Корсун действительно выглядит как интеллигентная провокация. Да и текст их конкурсной песни это вам не желание женщины найти мужчины, а прямо манифест и констатация смерти всего живого. Она называется Hatrið mun sigra (Ненависть возобладает).

Вот несколько строк из этой песни:

Ненависть возобладает

Европа рухнет

Паутина лжи

Образуется из пепла

Единым целым.

Сами участники Hatari говорят, что они – “антикапиталистическая группа исполнителей технической продуктивности БДСМ”. Интересен еще и тот момент, что как только в эти выходные Исландия определилась, кто будет представлять их страну группа Hatari тут же оказалась на четвертом месте по прогнозам букмекеров. Именно эту строчку в таблице неделю назад занимала MARUV.

Hatari - Hatrið mun sigra

 

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