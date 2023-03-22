ВОЙНА В Украине Минкульт ужесточил правила выезда за границу для артистов-мужчин

2023-03-22 08:24

Теперь министерство может содействовать им в выезде за границу только при наличии военно-учетных документов.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Министерства.

Отмечается, что во время военного положения и объявления мобилизации запрещен выезд из страны мужчин, граждан Украины призывного возраста и это определено законодательством.

В то же время, Минкульт может предоставлять художникам, артистам, музыкантам и журналистам письма содействия по пересечению границы, если они принадлежат к сфере культуры и информации и имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну.

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Могут ли украинцев снятых или исключенных с военного учета вызвать в военкомат 2023-03-21 21:05
Боевой опыт в приоритете: новые правила присвоения офицерского звания в Украине 2023-03-21 20:11