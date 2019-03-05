Украина фото Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии

2019-03-05 18:29 138

За вымогательство и получение взятки в размере пяти тысяч гривен задержан начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области и начальник сектора реагирования патрульной полиции.

"Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности", - Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Им уже объявлено подозрение, готовится избрании меры пресечения. Офицерам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Под руководством Генпрокуратуры было начато уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины.