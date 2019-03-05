Украина фото Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии

2019-03-05 18:29 138

За вымогательство и получение взятки в размере пяти тысяч гривен задержан начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области и начальник сектора реагирования патрульной полиции. 

"Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности", - Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Им уже объявлено подозрение, готовится избрании меры пресечения. Офицерам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Под руководством Генпрокуратуры было начато уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины.

 

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

НАБУ завершило следствие по делу офицера СБУ, торговавшего гражданством Украины

2018-12-11 15:46 1170

Работника главка Нацполиции поймали на вымогательстве денег за поиски угнанного авто

2018-09-04 15:14 1413

фото + видео Патрульный Prius в Сумах влетел в толпу пешеходов на тротуаре - много пострадавших

2018-08-20 09:11 3000

Новый начальник управления СБУ в Киеве и области - что известно об Олеге Валендюке

2018-08-03 17:35 2055

Еще новости в разделе "Украина"

фото Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии

2019-03-05 18:29 138

Выпускник украинского вуза стал премьером Казахстана

2019-03-05 16:28 258

Рева подтвердил, что облгазы сегодня фактически обворовывают граждан Украины

2019-03-05 15:46 360

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +15°C

2019-03-05 11:15 321
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии 2019-03-05 18:29 138
Выпускник украинского вуза стал премьером Казахстана 2019-03-05 16:28 258
Рева подтвердил, что облгазы сегодня фактически обворовывают граждан Украины 2019-03-05 15:46 360
КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +15°C 2019-03-05 11:15 321

Лента

19:35 Ученые доказали, что есть один овощ, который позволяет снизить риск рака
фото 18:29 Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии
17:34 Китай повысил годовые расходы на оборонку почти до 178 миллиардов долларов
16:28 Выпускник украинского вуза стал премьером Казахстана
15:46 Рева подтвердил, что облгазы сегодня фактически обворовывают граждан Украины
15:14 Шевченковский райсуд Киева постановил вернуть Насирову 64 миллиона
14:45 Бацька срочно передумал: Лукашенко заговорил об интеграции с Россией
14:13 Словенский депутат лишился карьеры и мандата из-за мелкой кражи в супермаркете
13:44 Укроборонпром отреагировал на информацию о семикратном завышении цен
13:12 "Мы вас теряем" - Гройсман пригрозил принудительно лечить министров от интернет-зависимости