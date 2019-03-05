Украина Выпускник украинского вуза стал премьером Казахстана

2019-03-05 16:28 261

Нынешние представители украинской политэлиты массово отправляют детей учиться за границу. Эта модная тенденция по карману далеко не каждому из рядовых граждан. Но опускать руки не стоит, ведь люди с украинским образованием занимают немало важных постов во многих странах мира. Так, среди наших выпускников, есть премьеры, президенты, министры и тп.

Среди свежих примеров новый глава правительства Казахстана- Аскар Мамин (Харьковское военное училище).

Кроме того, в Соцсетях напоминают о Михо Саакашвили (КИМО) – экс-президент Грузии.

Нурсултан Назарбаев (ПТУ № 22, Днепродзержинск) – президент Казахстана.

Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров (Универ им.Шевченко) - глава МИД Азербайджана.

Самир Арджиср (Киевский авиационный универ) - министр образования Ливана.

Абдула Юсуф Ахмед (Харьковский универ) – президент Восточного Сомали.

Цахиагийн Элбэгдорж (Львовское военное училище) – глава Монголии.

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