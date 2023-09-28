Жизнь Для выпускников украинских школ отменили итоговую аттестацию

2023-09-28 12:30

Выпускники начальной, базовой и средней школы (4, 9 и 11 классов) не будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА). Однако после войны Украинский центр оценивания качества образования планирует развернуть серию объективных исследований знаний. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Сейчас у нас есть договоренность о том, что в перспективе попытаемся возвращать ГИА на всех уровнях общего среднего образования: для начальной школы (после 4 класса), для базовой школы (после 9 класса) и для выпускников из школы (11 класса)", - рассказал председатель комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак.

В частности, уже в этом учебном году Украинский центр оценивания качества образования проведет пилотирование системы Государственной итоговой аттестации для учеников после 4 класса на определенном количестве учеников.

"Магистрально мы хотим обеспечить такой механизм (проведения ГИА), ведь тогда государство будет получать инструмент одновременного среза знаний на трех уровнях общего среднего образования. Это поможет принимать правильные управленческие решения по усовершенствованию того или иного звена", - добавил он.