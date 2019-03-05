В Японии из-за отказа от вакцинации зафиксирована рекордная вспышка кори

Как сообщает The Guardian, только с начала 2019 года в "Стране восходящего Солнца" было зарегистрировано более 170 новых случаев заболевания.
По данным Национального института инфекционных заболеваний, это рекорд за последние десять лет.
Случаи заболевания зафиксированы в 20 из 47 префектур, в частности, 49 случаев заболевания зафиксированы в центральной префектуре Ми, в Осаке - 47.
Более половины инфицированных принадлежат к религиозной группе Кьюсе Шинкё, члены которой считают, что лекарства вредны и отрицают вакцинацию. Позже члены Кьюсе Шинкё на своем веб-сайте извинились за вспышку болезни и заявили, что сотрудничают с органами здравоохранения.
Чтобы сдержать распространение инфекции, министерство здравоохранения Японии призывает население немедленно сделать прививку, а больницы и другие медицинские учреждения - принять профилактические меры.
Напомним, вирус кори очень заразен - он распространяется через кашель и чихание и может жить в воздухе, где инфицированный человек кашлял или чихал, до двух часов.