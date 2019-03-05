Мир В Японии из-за отказа от вакцинации зафиксирована рекордная вспышка кори

2019-03-05 12:43 198

Как сообщает The Guardian, только с начала 2019 года в "Стране восходящего Солнца" было зарегистрировано более 170 новых случаев заболевания.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, это рекорд за последние десять лет.

Случаи заболевания зафиксированы в 20 из 47 префектур, в частности, 49 случаев заболевания зафиксированы в центральной префектуре Ми, в Осаке - 47.

Более половины инфицированных принадлежат к религиозной группе Кьюсе Шинкё, члены которой считают, что лекарства вредны и отрицают вакцинацию. Позже члены Кьюсе Шинкё на своем веб-сайте извинились за вспышку болезни и заявили, что сотрудничают с органами здравоохранения.

Чтобы сдержать распространение инфекции, министерство здравоохранения Японии призывает население немедленно сделать прививку, а больницы и другие медицинские учреждения - принять профилактические меры.

Напомним, вирус кори очень заразен - он распространяется через кашель и чихание и может жить в воздухе, где инфицированный человек кашлял или чихал, до двух часов.