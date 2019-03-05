Украина Рева подтвердил, что облгазы сегодня фактически обворовывают граждан Украины

2019-03-05 15:46 363

У Гройсмана признали, что текущие доначисления, которые осуществляют облгазы в платежках за газ, являются абсолютно незаконными.

Как заявил глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева, облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. При чем эти начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

"Доначисляют по несколько тысяч гривен абсолютно незаконных вещей", - сказал чиновникн, отметив, что это называется "приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов".

Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.

"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.

По-прежнему также загадкой для потребителей остается некая сезонная формула, согласно которой объем фактически полученного (по счетчику) газа умножается на 1,04. Так, истратив на отопление среднестатистической двухкомнатной квартиры за месяц 150 кубов газа, реально придется оплатить за 156 кубов (примерно на 50 грн больше). 

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что дешевого газа для населения не будет. 

Премьер Гройсман также заявил, что не знает, как снизить цены на газ для населения без негативных последствий для экономики. По его словам, в случае одностороннего решения о снижении цен на газ, Украина потеряет финансовую поддержку кредиторов.

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