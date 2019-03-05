Украина У Львові одночасно заспівають 350 бандуристів

2019-03-05 21:23 159

Впродовж березня місяця в Україні відзначають 205-у річницю від дня народження Тараса Шевченка.

Популярність українського поета, художника, публіциста – борця за свободу проти рабства душі людської настільки велика, що йому вже встановили 1384 пам»ятники - з них 128 у інших державах світу. Та й ця цифра не є сталою, бо кожного року в селах і містах України з»являються все нові і нові пам»ятники Великому Кобзареві. Так, до 205- ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, у райцентрі Буськ, що на Львівщині, вже встановили величний пам»ятник поету. Однак грандіозні урочистості відбудуться під час відкриття пам»ятника 9 березня.

У Буську бронзова скульптура молодого Тараса Шевченка здіймається над площею перед Народним Домом на п»ять метрів – висота пам»ятника і постаменту по 2,5 метри. Вартість скульптури разом з благоустроєм площі - 905 тисяч гривень коштом місцевого бюджету. Автори пам»ятника - відомі скульптори Володимир і Андрій Сухорські - вони ж творці пам’ятника поету у Львові.

У Львові ж до уродин Великого Кобзаря готуються встановити черговий рекорд. На площі перед пам»ятником Тарасові Шевченкові з усієї Львівщини зберуться 350 бандуристів – від малого до старого, і одночасно виконають пісні на поезію Великого Кобзаря. Адже бандура - це саме той автентичний інструмент на якому грали українські мандрівні лірники – кобзарі, котрі будили народ здобувати волю у своїй землі.

Лариса Марчук