Украина У Львові одночасно заспівають 350 бандуристів

2019-03-05 21:23 159

Впродовж березня місяця  в Україні відзначають 205-у річницю від дня народження Тараса Шевченка.

Популярність  українського поета, художника, публіциста – борця за  свободу проти рабства  душі людської настільки велика, що йому  вже  встановили 1384 пам»ятники - з них 128 у інших державах світу. Та  й  ця цифра не є сталою, бо  кожного року  в селах і містах  України  з»являються все нові і нові пам»ятники  Великому Кобзареві. Так, до 205- ї річниці від дня  народження  Тараса Шевченка, у  райцентрі Буськ, що на Львівщині, вже встановили величний  пам»ятник поету. Однак грандіозні урочистості  відбудуться під час відкриття пам»ятника  9 березня.

У Буську бронзова скульптура молодого Тараса Шевченка  здіймається  над площею перед Народним Домом  на  п»ять метрів – висота  пам»ятника і постаменту по 2,5 метри. Вартість скульптури разом з благоустроєм площі - 905 тисяч гривень коштом  місцевого бюджету. Автори пам»ятника - відомі скульптори Володимир і Андрій Сухорські - вони ж творці  пам’ятника  поету у Львові.

 У Львові ж до уродин Великого Кобзаря готуються встановити черговий рекорд. На  площі перед пам»ятником  Тарасові Шевченкові з усієї Львівщини зберуться  350  бандуристів – від  малого до старого, і одночасно  виконають пісні на поезію Великого Кобзаря. Адже бандура - це саме той  автентичний інструмент на якому грали українські  мандрівні лірники – кобзарі, котрі будили народ здобувати волю у своїй землі.

 Лариса Марчук

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Реконструкція привокзальної площі Львова коштуватиме 185 млн грн

2019-02-26 14:57 615

Львовским пенсионерам пообещали по 5 тыс грн, если те доживут до 100 лет

2019-02-21 12:00 1353

Во Львовской области стартовала массовая вакцинация школьников от кори

2019-02-19 13:44 696

ЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОВЫШЕННОЙ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ

2019-02-11 11:42 603

Еще новости в разделе "Украина"

У Львові одночасно заспівають 350 бандуристів

2019-03-05 21:23 159

фото Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии

2019-03-05 18:29 249

Выпускник украинского вуза стал премьером Казахстана

2019-03-05 16:28 348

Рева подтвердил, что облгазы сегодня фактически обворовывают граждан Украины

2019-03-05 15:46 519
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

У Львові одночасно заспівають 350 бандуристів 2019-03-05 21:23 159
фото Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии 2019-03-05 18:29 249
Выпускник украинского вуза стал премьером Казахстана 2019-03-05 16:28 348
Рева подтвердил, что облгазы сегодня фактически обворовывают граждан Украины 2019-03-05 15:46 519

Лента

22:12 Президент раскритиковал МВД и Минобороны за лишний вес - дал на похудение полгода
фото 21:36 В Египте открыли уникальную гробницу фараона, которая почти век была затоплена водой
21:23 У Львові одночасно заспівають 350 бандуристів
20:31 Премьер Гройсман признал свою зависимость от кредитных денег МВФ
фото 20:03 17 марта в Национальной оперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов»
19:35 Ученые доказали, что есть один овощ, который позволяет снизить риск рака
фото 18:29 Пойманным на взятке в 5 тыс грн начальникам Нацполиции грозит до 10 лет колонии
17:34 Китай повысил годовые расходы на оборонку почти до 178 миллиардов долларов
16:28 Выпускник украинского вуза стал премьером Казахстана
15:46 Рева подтвердил, что облгазы сегодня фактически обворовывают граждан Украины