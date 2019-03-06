Украина Суд отстранил подозреваемого по делу Гандзюк от должности главы Херсонского облсовета

2019-03-06 10:41 78

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета и отстранил его от должности на месяц - до 6 апреля 2019 года. 

"Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета. Частично, потому что его отстранили на месяц. Прокуроры уже заявили, что они удовлетворены таким решением суда", - сообщает 112 Украина.

Защита Мангера заявила, что будет обжаловать это решение. 

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Напомним, в ноябре Екатерина Гандзюк скончалась, следователи изменили квалификацию "нападенин" на "умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу".

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