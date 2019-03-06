Украина фото В Украину прибыли ударные корабли ВМС Турции с ракетами Гарпун на борту

2019-03-06 13:44 168

Сегодня в одесском порту пришвартовались два корабля Военно-морских сил Турции – фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti.

Как сообщает Думская, визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции Голубая родина-2019 (Mavi Vatan-2019).

В ходе этих маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях.

Консульство Турции сообщает, что одесситы смогут побывать на кораблях. Посещение будет открыто 6 марта, с 14 до 17 часов, а также 7 марта – с 9:30 до 12:00 и с 14 до 17. Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

Фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу фрегатов типа МЕКО 200. Построен в Германии компанией Blohm+Voss и принят на вооружение в 1997 году. Полное водоизмещение около 3400 тонн. Длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра. Две газовые турбины Дженерал Электрик L-2500, мощностью 60 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Также на борту есть пара дизель-генераторов мощностью 13 000 л.с., дающие скорость хода до 22 узлов.

На борту фрегата разнообразное ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе восемь шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет Си Спэрроу и восемь установок для противокорабельных ракет Гарпун. Авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

Штурмовой катер TCG Marti принят на вооружение ВМС Турции в августе 1978 года. Это второй из восьми построенных катеров типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водоизмещение 436 тонн. Четыре дизеля мощностью 12 000 л.с. разгоняют катер до максимальных 38 узлов. Вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты Гарпун.

Источник: dumskaya