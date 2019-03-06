Политика Чехия открыто объявила, что не станет принимать мигрантов, не способных прокормиться

2019-03-08 09:11 48

Как сообщает Parlamentnilisty.cz, власти страны уверены, что они правы, отвергнув квотный принцип распределения мигрантов, введенный Евросоюзом с 2015 года.

"Мы хотим, чтобы мы решали, кого мы оставляем на нашей территории. Невозможно оставить открытые границы и позволить людям, не способным прокормиться, попасть в ЕС.

И пусть никто не говорит, что Чехия не является солидарной: тысячи людей из Украины пришли к нам из страны, где до сих пор воюют. И мы приняли их без слов и без оправданий. Но юридически, на основании разрешения на работу и вида на жительство", - заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Ранее сообщалось, что Чехия ради украинцев отказалась принимать других мигрантов. В чешском правительстве уже говорили, что не намерены принимать других беженцев кроме украинских мигрантов.

Напомним, Чехия отказывается принимать беженцев по перераспределению в ЕС. Страна уверена в необходимости специального "плана Маршалла" для помощи африканским странам в целях долгосрочного решения проблемы миграции в Европу.