Политика Чехия открыто объявила, что не станет принимать мигрантов, не способных прокормиться

2019-03-08 09:11 48

Как сообщает Parlamentnilisty.cz, власти страны уверены, что они правы, отвергнув квотный принцип распределения мигрантов, введенный Евросоюзом с 2015 года.

"Мы хотим, чтобы мы решали, кого мы оставляем на нашей территории. Невозможно оставить открытые границы и позволить людям, не способным прокормиться, попасть в ЕС.

И пусть никто не говорит, что Чехия не является солидарной: тысячи людей из Украины пришли к нам из страны, где до сих пор воюют. И мы приняли их без слов и без оправданий. Но юридически, на основании разрешения на работу и вида на жительство", - заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Ранее сообщалось, что Чехия ради украинцев отказалась принимать других мигрантов. В чешском правительстве уже говорили, что не намерены принимать других беженцев кроме украинских мигрантов.

Напомним, Чехия отказывается принимать беженцев по перераспределению в ЕС. Страна уверена в необходимости специального "плана Маршалла" для помощи африканским странам в целях долгосрочного решения проблемы миграции в Европу.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко официально обратился в ООН за помощью в освобождении пленных моряков

2019-02-19 14:45 1023

Стало известно, сколько мужчин в Украине получают помощь при рождении ребенка

2019-02-10 14:30 1149

Япония упростила выдачу рабочих виз и установила рекорд по приему мигрантов

2019-01-28 12:42 984

Куда звонить, если авто наглухо застряло в снегу на трассе - дежурные по областям

2019-01-23 10:42 1566

Еще новости в разделе "Политика"

Чехия открыто объявила, что не станет принимать мигрантов, не способных прокормиться

2019-03-08 09:11 48

США призывают Россию открыть Керченский пролив

2019-03-07 22:00 510

Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян

2019-03-07 21:30 561

В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны

2019-03-07 19:00 636
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Чехия открыто объявила, что не станет принимать мигрантов, не способных прокормиться 2019-03-08 09:11 48
США призывают Россию открыть Керченский пролив 2019-03-07 22:00 510
Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян 2019-03-07 21:30 561
В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны 2019-03-07 19:00 636

Лента

09:11 Чехия открыто объявила, что не станет принимать мигрантов, не способных прокормиться
08:20 КАКИЕ ЦВЕТЫ ДАРИТЬ РАЗНЫМ ЖЕНЩИНАМ НА 8 МАРТА - советы флориста
22:00 США призывают Россию открыть Керченский пролив
21:30 Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян
21:05 Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер
21:00 В Украине в сотни раз меньше стали регистрировать авто на еврономерах
20:30 Челси - Динамо: история против киевлян
20:00 Какой будет погода в Украине после 8 марта: актуальный прогноз на выходные
19:30 В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать
19:00 В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны